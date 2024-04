30 Ideja Kako Bi Ulaz Vaše Kuće Izgledao Fantastično

Navikli smo vidjeti dvije vrste ulaza: one koji su na razini ulice i one koji imaju rutu do nje. U ovom slučaju donosimo vam ovaj primjer ulaza u obiteljsku kuću koji je izveden trasom kroz volumen samog objekta. Na taj način ulazite u kuću u uskom prostoru, okruženom bojama fasade od pješčenjaka i sedrenog mramora, sve dok ne dođete do drvenih vrata, suprotstavljajući hladnoću kamena toplinom drveta. Ulaskom u kuću, sva ta skučenost ulaza ispušta se u potpuno prostran i otvoren unutrašnji prostor. Pravo čudo!