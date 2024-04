Odvod Dima: Svi Propisi Koje Trebate Znati

U novoizgrađenim stambenim zgradama:

– Bez odredbe za središnju ili pojedinačnu toplinsku instalaciju, mora se predvidjeti predinstalacija za individualnu evakuaciju kroz kanal u skladu s europskim standardom, koji izlazi kroz krov i koji omogućuje priključak, gdje je to prikladno, tipa C zatvorenog izgaranja kotlovi (UNE CEN/TR 1749 IN).

– Uz predviđenu centraliziranu toplinsku instalaciju, evakuacija će se provoditi kanalom kroz krov.

– Uz mogućnost individualne toplinske instalacije, evakuacija će se provoditi kroz kanal kroz krov koji omogućuje spajanje, gdje je to prikladno, zatvorenih kotlova za izgaranje tipa C (UNE CEN/TR 1749 IN).

U postojećim stambenim zgradama:

– Ako je predviđena reforma toplinskih instalacija u kojoj se mijenjaju generatori i postoji evakuacijski kanal do palube, za evakuaciju će se koristiti postojeći kanal, sve dok je prikladan za novi generator i u skladu s uvjetima utvrđenim važećim propisima. U slučaju da postojeći vod nije odgovarajući, projektira se novi vod.

– Tamo gdje je predviđena reforma toplinskih instalacija u kojoj se mijenjaju agregati, a nema odvodnog kanala prema krovu, za evakuaciju će se projektirati novi kanal kroz krov.