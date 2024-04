Kako Uhvatiti Miša: 10 Zapovijedi

Kada otkrijemo da kod kuće imamo miša, iznenađenje je ogromno. Odakle je došao? Gdje se skrivaju? Koliko ih ima? Hoće li ugristi moje dijete? Hoće li nas zaraziti kakvom bolešću? I najvažnije pitanje: Kako im mogu stati na kraj?

Pokušat ćemo odgovoriti na to, dajući vam nekoliko savjeta kako to postići. Riješiti se miša je uvijek donekle hitno jer među brojnim problemima koje ovi glodavci mogu prouzročiti je i to da lako mogu postati štetočine.